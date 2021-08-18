شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض ذبح لاعبيه بعد الابتعاد عن التتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو النادي الأهلي ذبح لاعبي الفريق الأحمر وتوجيه النقد لهم بعد الابتعاد عن التتويج بلقب الدوري للموسم الحالي، بعدما اتسع الفارق مع الزمالك المنافس له على حصد الدرع إلى 4 نقاط مع تبقي 3 مباريات على نهاية المسابقة، وتأزم موقف الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ بالدرع للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه.

ويؤمن مسئولو النادي الأهلي بأن هناك بعض الأخطاء من الجهاز الفني واللاعبين سيعملون على تصحيحها خلال الفترة الماضية ووجود تراجع في مستوى بعض اللاعبين، ولكن هذا لا يسمح بذبح اللاعبين وتحميلهم مسئولية التفريط في الاحتفاظ بالدوري الذي اقترب من الانتقال إلى الغريم الزمالك، لأن الفريق يعاني من إجهاد غير طبيعي بسبب زحمة المباريات ولعب مباراة كل 48 ساعة.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني يراجع حساباته بشكل مستمر، ويجب ألا ينسى أحد أن نفس هذه ‏المجموعة من اللاعبين حصلت على بطولتي إفريقيا والسوبر الإفريقي وثالث العالم في ‏مونديال الأندية، وعندما تواجد الفار كانت الأمور مضبوطة تمامًا، مؤكدا أنه لا يلوم إلا أنفسهم بعدما فرطوا في العديد من النقاط وكان الدوري في المتناول هذا الموسم.

وكشف مصدر بالجهاز الطبي للأهلي أن محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر، سيشارك في جزء من مران الأهلي اليوم الأربعاء في بداية التحضير لمواجهة المصري في الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري، على أن يشارك بالتدريج في تدريبات فريقه بعدما التئم الشد في العضلة الخلفية بشكل كبير.

وقال المصدر إن محمد شريف قد يلحق بمباراة فريقه ضد المصري يوم السبت المقبل أو قد يتواجد في قائمة المباراة، على أن يحتفظ به الجهاز الفني على الدكة ويتم الدفع به وفقا لظروف المباراة ومدى حاجة الأهلي لجهود اللاعب في المباراة من عدمه.

وأوضح المصدر أن محمد شريف أجرى أشعة سونار على العضلة الخلفية وجاءت نتائجها مبشرة للغاية، لاسيما أن اللاعب يجري برنامجا علاجيا مكثفا ويؤدى تدريبات إضافية مع الجهاز الطبي بالأهلي.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدماً في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.