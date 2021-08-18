شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يخطط لإقامة السوبر الأفريقى فى صالة أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين فى إقامة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك المقرر إقامته فى مصر يوم 10 سبتمبر المقبل بمدينة السادس من أكتوبر على صالة حسن مصطفى .

وتنتظر اللجنة المؤقتة لاتحاد اليد الحصول على الموافقات الأمنية من أجل الإعلان الرسمى عن الصالة المستضيفة للمباراة .

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محددا لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بعد طلب الاتحاد المصرى بناءً على طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين، لتقام يوم 10 سبتمبر.

جاء تحديد هذا الموعد حتى عودة فريق الأهلى من المغرب حيث سيشارك فى بطولة الكؤوس الأفريقية .

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى و حتى 2 سبتمبر القادم عن وقوع الأهلى ضمن المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة، فاب الكاميرونى و رد ستار الإيفوارى و سوكوتو ريما النيجيرى .

وتغادر بعثة فريق كرة اليد الأول بالنادى الأهلى إلى المغرب يوم 21 أغسطس الجارى للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس.