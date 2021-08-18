شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. مباراة تنس طاولة بين رباعى الفريق لرفع الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الرباعي مروان حمدي وأحمد فتوح ومحمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد عيد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة تنس طاولة بالقدم قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

وحرص رباعي الزمالك على خوض المباراة الترفيهية من أجل رفع الضغوط وإضفاء جو ترفيهي في صفوف الفريق في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق فقرة بدنية على مجمع الصالات الدولية بالقلعة البيضاء وذلك قبل انطلاق المران، وقام اللاعبون بعمل إطالات لتقوية العضلات بجانب بعض الأمور البدنية والاستشفاء وذلك ضمن برنامج موضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ينتظم اليوم، فريق الزمالك، فى معسكر إعداد مغلق بالسويس فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا، وكان الزمالك حقق الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.