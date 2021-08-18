شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى بعد ابتعاد الدوري: واجهنا اضطرابًا كفريق لكننا سنقاتل بكرامة حتى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن احباطه بعد تضاؤل فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي والـ43 في تاريخه، بعد اتساع الفارق بينه وبين منافسه الزمالك إلى 4 نقاط.

قال موسيماني عبر حسابه على تويتر: "لقد واجهنا اضطرابًا كبيرًا كفريق ، لكننا سنقاتل بكرامة حتى النهاية ، كل شيء يحدث لسبب ما ، ربما هناك أشياء أكبر لنا قادمة".





قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه محبط بسبب النتيجة والتعادل السلبي أمام طلائع الجيش. مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا وسعوا للتسجيل في أكثر من فرصة، ولكن لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح.

أضاف: «لا يمكن أن نتحدث عن فنيات. حاولنا واجتهدنا وحارس مرمى الفريق المنافس كان موفقًا في الفرص التي تصدى لها، وسوف نسعى للعمل على علاج الأخطاء بشكل مستمر».

وأكمل: «لا أحب الحديث عن الحكام ولن أتكلم عن ذلك الآن. حكم مباراة الجيش لديه خبرات كثيرة، وربما لم يشاهد الكرة التي لعبها ياسر إبراهيم برأسه في الشوط الأول، بسبب زاوية الرؤية ولكن يوجد ٣ حكام ولم يلحظها أحد وكذلك تقنية الفيديو. مؤلم أن يحدث مثل هذا الأمر وهو أمر يسبب إحباطًا كبيرًا».