الامارات | وكيل محمد صلاح يثير الجدل بتغريدة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد صلاح يثير الجدل بتغريدة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يهدأ رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول بعد ما أثاره من جدل عن مستقبل صلاح مع ليفربول عقب إحراز محمد صلاح الهدف الأول هذا الموسم مع ليفربول في المباراة الافتتاحية للفريق، وقام عباس بنشر تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت كلمة واحدة وصورة للنجم المصري محمد صلاح.



وقام رامي عباس، بنشر صورة على موقع "تويتر"، تضمنت صورة لمحمد صلاح وعلق عليها قائلا "المعجزة" (العجيب).



وكان عباس، أثار جدلا واسعا بتغريدة له عقب إحراز صلاح هدفا تاريخيا لفريقه في شباك مضيفه نوريتش سيتي، السبت الماضي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي قال فيها: "آمل أنهم يشاهدون"، وهو ما فسره الكثيرون بأنها رسالة موجهة لإدارة ليفربول التي لم تجدد عقد محمد صلاح حتى الآن، رغم قيامها بتجديد عقود العديد من اللاعبين في الأيام الماضية.



وينتظر الجمهور المصري والعربي مصير اللاعب محمد صلاح، مع ناديه حيث ينتهي تعاقده مع ليفربول في 2023، مع تقارير تشير إلى إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول هذا الصيف، قبل أن تؤكد صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن إدارة ليفربول تعمل حاليا على تجديد عقد النجم المصري بعد الانتهاء من تجديد تعاقد المدافع الهولندي فرجيل فان دايك بعقد طويل الأمد مع "الريدز"، حيث كان ينتهي عقده في 2023 أيضاً.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news