الامارات | 26 لاعباً أجنبيا يظهرون للمرة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعباً أجنبيا يظهرون للمرة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيظهر 26 لاعباً أجنبياً للمرة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم والذي سينطلق غدا بإقامة ثلاث مباريات وسط توقعات بزيادة هذا العدد بعد الانباء التي ترددت في الساعات الماضية عن قرب ناديي الامارات والعروبة من إتمام صفقات جديدة على مستوى المحترفين الأجانب.

ويعد الوصل هو الأكثر تعاقداً مع الوجوه بإتمام اتفاقه مع الرباعي البرازيلي، راميرو، وأراخو، وبوتكير وإدريلسون.

وأقدم العين على دعم صفوفه بثلاثة لاعبين جدد، وهم ياسين مرياح وجوانكا وسفيان رحيمي.

ودعم الشارقة صفوفه باللاعب البرازيلي بيرنارد والانغولي مالانجو ، فيما اختار الوحدة الإسباني خوسيه جورادو.

وراهن اتحاد كلباء على الثلاثي البيروفي ويلدر كارتاجينا، المجري رولاند فارغا، النمساوي روبورت زلاي.

واستقر خورفكان على ضم الإسباني بورخا فالي والعراقي أسامة رشيد والإسباني الأخر فيرنانديز .

أما نادي العروبة والصاعد حديثا لدوري أدنوك للمحترفين فقد اتم اتفاقه مع النيجيري علي بإيدو، والبحريني علي مدن.

ولم يغامر عجمان على صعيد الصفقات الجديد للاعبيه الأجانب واعتمد على عناصر سبق لها اللاعب في دوري أدنوك للمحترفين واستقطب فقط الكولومبي مينا.

ورفع النصر شعار الاستقرار على الرباعي الأجنبي منذ الموسم الماضي، وهم مهدي عبيد. وتوزي، وريان مينديو، ضياء سبع، فيما استقدم اللاعب الإسرائيلي عبدالله حليل، والذي تم قيده في خانة اللاعبين المواطنين.

وعزز شباب الأهلي صفوفه بضم الايراني أحمد نوراللهي، بينما اتم الجزيرة حامل اللقب تعاقده الثنائي فيكتور وديابي.

واعتمد فريق الامارات على المدرسة الإفريقية، متمثلة في الإيفواري، جوزيف كنادو، والمغربي أدم النفاتي، ومواطنه وليد صباري.

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