الامارات | حارس الزمالك يعرض على الإدارة التنازل عن مستحقاته مقابل الانتقال إلى الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك يعرض على الإدارة التنازل عن مستحقاته مقابل الانتقال إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُخطط حارس مرمى الزمالك، محمد عواد، لمغادرة القلعة البيضاء، تمهيداً للانضمام إلى الغريم التقليدي الاهلي، لتعويض الرحيل المنتظر لحارس مرماه، محمد الشناوي، الذي تلقى عدة عروض من اندية عربية وأوربية للاحتراف بين صفوفها.،

وعرض محمد عواد على إدارة نادي الزمالك، بحسب ما أكدت مصادر مقربة من اللاعب لـ "الامارات اليوم"، أن يتنازل عن باقي قيمة عقده نظير السماح له بالرحيل مجانا، وهو الأمر الذي رفضته إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وطلب مسؤول الزمالك من وكيل الحارس سداد المبلغ الذي دفعته القلعة البيضاء للإسماعيلي للتعاقد مع اللاعب والمُقدر بـ37 مليون جنيه.

ويضغط مسؤولو الأهلي على اللاعب لإنهاء أموره مع نادي الزمالك، اذ تم وضع حارس مرمى انبي محمود جاد كخيار بديل في حالة عدم اقناع محمد عواد إدرة الزمالك بالاستغناء عن خدماته.

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