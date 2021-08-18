بعد خسارة الدوري.. بيان «ناري» من الأهلي يهاجم الأخطاء التحكيمية ويطالب بحكام أجانب

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًا، بعد خسارة بطولة الدوري - نظريًا -، مُقدرًا خلاله الجهد الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني على مدار الموسم الماضي، مُدينًا في الوقت ذاته الأخطاء التحكيمية التي اُرتكبت في مباريات الفريق، مطالبا بتعيين حكام أجانب للسوبر المحلي ومباريات الكأس.

وتضمن بيان الأهلي ما يلي:

يحرص النادي الأهلي دائمًا على إعلاء المصلحة العامة، والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية، لا سيما اتحاد الكرة ولجانه، بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية، حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة والمتكررة، وآخرها ما جرى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء، وحكم الفيديو المساعد، والتي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية.

وأكد النادي في بيانه، التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله لاعبو الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي على مدار الموسمين المتلاحقين، أيًّا كانت هوية بطولة الدوري هذا الموسم، فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي، وكأس مصر في الموسم الماضي، ودوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2019-2020، والسوبر الإفريقي 2019-2020، ودوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي موسم 2020-2021، بالإضافة إلى استعدادهم للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي في قطر سبتمبر المقبل، وكأس العالم للأندية التي تُقام باليابان ديسمبر المقبل.

وتابع البيان: لم نجد تفسيرًا لتكرار الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي، على وجه التحديد، التي أفقدت الفريق خمس عشرة نقطة في سباق الدوري، وهو أمر يطرح تساؤلات عديدة عن سر غياب العدالة.

وأوضح النادي الأهلي: قمنا بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة، وحذرنا من تكرار الأخطاء غير المقبولة للحكام، التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة، وتلقينا وعودًا بتطوير منظومة التحكيم، ورغم كل هذا، ومع استئناف فريق الأهلي مبارياته المحلية عقب الانتهاء من مشاركاته الإفريقية، لم نتوقف عند هذه الأخطاء، وآثرنا التحمل فوق الطاقة؛ حرصًا على نجاح واستكمال المسابقة وحتى لا يتشتت تفكير لاعبينا بمثل هذه الأمور، خاصة أنهم يعانون من إجهاد بدني وذهني غير مسبوق بسبب ضغط المباريات، وهو أمر لن نقبل به مرة أخرى، خاصة أن تراكم المباريات على فريق الأهلي كان لداعٍ أهم، وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بألقاب قارية.

واختتم البيان: إزاء ما يحدث من غياب للعدالة في مباريات الأهلي، فإن النادي ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمباريات الأهلي في بطولتي السوبر المصري وكأس مصر، على أن يتحمل النادي التكاليف كاملة، وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الأطراف.