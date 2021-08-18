بعد خسارة الدوري.. بيان «ناري» من الأهلي يهاجم الأخطاء التحكيمية ويطالب بحكام أجانب

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًا، بعد خسارة بطولة الدوري - نظريًا -، مُقدرًا خلاله الجهد الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني على مدار الموسم الماضي، مُدينًا في الوقت ذاته الأخطاء التحكيمية التي اُرتكبت في مباريات الفريق، مطالبا بتعيين حكام أجانب للسوبر المحلي ومباريات الكأس.
وتضمن بيان الأهلي ما يلي:
يحرص النادي الأهلي دائمًا على إعلاء المصلحة العامة، والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية، لا سيما اتحاد الكرة ولجانه، بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية، حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة والمتكررة، وآخرها ما جرى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء، وحكم الفيديو المساعد، والتي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية.
وأكد النادي في بيانه، التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله لاعبو الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي على مدار الموسمين المتلاحقين، أيًّا كانت هوية بطولة الدوري هذا الموسم، فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي، وكأس مصر في الموسم الماضي، ودوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2019-2020، والسوبر الإفريقي 2019-2020، ودوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي موسم 2020-2021، بالإضافة إلى استعدادهم للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي في قطر سبتمبر المقبل، وكأس العالم للأندية التي تُقام باليابان ديسمبر المقبل.
وتابع البيان: لم نجد تفسيرًا لتكرار الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي، على وجه التحديد، التي أفقدت الفريق خمس عشرة نقطة في سباق الدوري، وهو أمر يطرح تساؤلات عديدة عن سر غياب العدالة.
وأوضح النادي الأهلي: قمنا بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة، وحذرنا من تكرار الأخطاء غير المقبولة للحكام، التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة، وتلقينا وعودًا بتطوير منظومة التحكيم، ورغم كل هذا، ومع استئناف فريق الأهلي مبارياته المحلية عقب الانتهاء من مشاركاته الإفريقية، لم نتوقف عند هذه الأخطاء، وآثرنا التحمل فوق الطاقة؛ حرصًا على نجاح واستكمال المسابقة وحتى لا يتشتت تفكير لاعبينا بمثل هذه الأمور، خاصة أنهم يعانون من إجهاد بدني وذهني غير مسبوق بسبب ضغط المباريات، وهو أمر لن نقبل به مرة أخرى، خاصة أن تراكم المباريات على فريق الأهلي كان لداعٍ أهم، وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بألقاب قارية.
واختتم البيان: إزاء ما يحدث من غياب للعدالة في مباريات الأهلي، فإن النادي ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمباريات الأهلي في بطولتي السوبر المصري وكأس مصر، على أن يتحمل النادي التكاليف كاملة، وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الأطراف.