بيتراكوف يخلف شيفتشنكو في تدريب أوكرانيا

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كييف: سيخلف ألكسندر بيتراكوف النجم التاريخي أندريه شيفتشنكو في تدريب منتخب أوكرانيا لكرة القدم، بحسب ما أعلن الإتحاد المحلي.

وسيُجهّز بيتراكوف، المدرّب السابق لمنتخب تحت 20 سنة "المنتخب الوطني للمباريات المقبلة من تصفيات مونديال 2022 كمدرّب رئيس"، كما أوضح الإتحاد الأوكراني في بيان، دون أن يوضح مدّة عقده.

وتوّج بيتراكوف (64 عامًا) مشواره على رأس منتخبات الفئات العمرية بإحراز لقب بطولة العالم تحت 20 سنة عام 2019 في بولندا.

ويخلف أسطورة البلاد شيفتشنكو، حامل الكرة الذهبية 2004، بعد بقائه على رأس "زبيرنا" لمدّة خمس سنوات قاده خلالها إلى ربع نهائي كأس أوروبا في حزيران/ يونيو الماضي قبل انتهاء عقده في آب/ أغسطس الجاري.

قال بيتراكوف "سأقوم بكل ما في وسعي لقيادة الفريق إلى كأس العالم في قطر".

ويلاقي في مباراته الأولى مضيفه الكازاخستاني مطلع أيلول/ سبتمبر في الجولة الرابعة ضمن تصفيات المونديال، قبل مواجهة أبطال العالم الفرنسيين على أرضه في 4 منه.