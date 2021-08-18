شكرا لقرائتكم خبر عن أين تخوض مصر مباريات أمم أفريقيا..ما بين عاصمة الكاميرون ومدينة الميناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض المنتخب الوطنى منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 بمدينتين مختلفتين، حيث سيلعب مباراتيه الأولتين ضد نيجيريا وغينيا بيساو في مدينة جاروا، بعدها يتوجه إلى مدينة ياوندى لخوض المباراة الثالثة والأخيرة أمام السودان.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية، التي انعقدت أمس الثلاثاء عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم معه كلا من نيجيريا، السودان ، وغينيا الأستوائية.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بأمم أفريقيا أمام منتخب نيجيريا يوم 11 يناير ثم غينيا بيساو يوم 15 و السودان يوم 19 يناير .

ستاد رومدى أدجيا في جاروا

في مدينة جاروا يلعب المنتخب الوطنى على ستاد رومدى أدجيا الذى يتسع لـ 30 ألف متفرج، وانشئ عام 1978 وتم تجديده لاحقا عام 2018 من أجل الكان، ويعد ستاد رومدى أدجيا الملعب الرئيسي لفريق القطن الكاميرونى وكثيرا ما لعب عليه الأندية المصرية في منافسات البطولات الأفريقية,

أما جاروا نفسها هى مدينة الميناء وعاصمة المنطقة الشمالية في الكاميرون، تقع على نهر بنوي، وتعد المدينة المركز التجاري للمنطقة الزراعية المحيطة بها، وتضم أيضًا العديد من مرافق تصنيع المنسوجات، ويبلغ تعداد المدينة 235,996 نسمة وفقا لتعداد عام 2005، مما يجعلها ثالث أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في الكاميرون بعد مدينة دوالا والعاصمة ياوندى.



مدينة جاروا

ستاد رومدى أدجيا

جاروا الكاميرونية

ملعب أحمدو أهيدجو

ملعب أحمدو أهيدجو هو ملعب متعدد الاستخدام يقع في ياوندى عاصمة الكاميرون، غالبا ما يتم استخدامه لمباريات كرة القدم كما يستخدم لألعاب القوى.



ملعب أحمدو أهيدجو

يسع ملعب أحمدو أهيدجو لـ 38,720 متفرج وفى كثير من الأحيان يتم زيادة عدد المقاعد وفقا لأهمية المباريات لتصل إلى 42 ألف، تم بنائه عام 1972 كملعب رئيسي لنادى كانون ياوندي الشهير فى القارة السمراء وأيضا تونير ياوندى، وكذلك يخوض على أرضيته منتخب الكاميرون مباراته الدولية .



معالم مدينة ياوندى

من هو أحمدو أهيدجو ؟

هو أول رئيس لجمهورية الكاميرون في الفترة من 1960 حتى 1982، وأنشئ الاستاد في عهده وأطلق أسمه عليه، كنوع من التقارب ينه وبنين الشعب الكاميروني المفتون بكرة القدم.



ملعب أحمدو أهيدجو

وجاءت نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا كاملة كما يلي:

المجموعة الأولى: الكاميرون – إثيوبيا – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو.

المجموعة الثانية: السنغال – مالاوي – زيمبابوي – غينيا.

المجموعة الثالثة: المغرب – جزر القمر – الغابون – غانا.

المجموعة الرابعة: نيجيريا – السودان – غينيا بيساو – مصر.

المجموعة الخامسة: الجزائر – غينيا الإستوائية – سيراليون – ساحل العاج.

المجموعة السادسة: تونس – غامبيا – موريتانيا – مالي.

وبحسب نظام البطولة، يخوض كل منتخب 3 مباريات خلال مرحلة المجموعات، ويتأهل لدور الـ16 المتصدر والوصيف في كل مجموعة، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، ثم تستكمل المسابقة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.