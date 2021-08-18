شكرا لقرائتكم خبر عن روماريو الاتحاد السكندري ينتقل رسمياً إلى صفوف نادي القادسية الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى على انتقال المهاجم الجامايكى روماريو وليامز لاعب الفريق، إلى صفوف نادى القادسية الكويتى بعد توصل إدارة الناديين إلى إتفاق مادى، و بناءً عليه تم قبول العرض المالى الوارد لانتقال المهاجم الجامايكى للدوري الكويتي بداية من الموسم المقبل.

يأتي ذلك في إطار سياسة الأستثمار الرياضي الذى ينتهجه مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري للاستفادة بجميع عناصر ولاعبى الفريق وكذلك الرؤية الفنية للجهاز الفني خلال المرحلة القادمة.

وتعادل الاتحاد السكندرى أمام سيراميكا سلبياً في اللقاء الذى أقيم أمس على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 43 في المركز الـ6 ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 38 في المركز التاسع .