شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم فى معسكر مغلق بالسويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك، فى معسكر إعداد مغلق بالسويس فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سيخوض الفريق الأبيض تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ثم ينتظم فى معسكر الاعداد.
وكان الزمالك حقق الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.
ويتبقى 3 مباريات لكل من الأهلي والزمالك أيام الجمعة ثم الثلاثاء ثم الختام يوم الجمعة أيضًا.
ويلتقي الأهلي مع المصري والجونة وأسوان، بينما يواجه الزمالك سيراميكا والإنتاج والبنك الأهلي.
ويحتاج الزمالك إلى 6 نقاط فقط لحسم اللقب رسميًا في حالة فوز الأهلي على المصري والجونة، وفي حالة نجاح حامل اللقب في الفوز بمباراتيه المقبلتين مع فوز الأبيض على سيراميكا ثم الإنتاج الحربي يتوج باللقب رسميًا يوم الثلاثاء المقبل قبل مباراته الأخيرة أمام البنك.
أما في حالة تعادل الأهلي أمام المصري في المباراة المقبلة، مع فوز الزمالك يتسع الفارق إلى 6 نقاط ويحتاج الأبيض للتعادل أو الفوز في مباراة الإنتاج للتتويج رسميًا قبل المباراة الأخيرة أيضًا.
وفي حالة خسارة الأهلي من المصري وفوز الزمالك على سيراميكا يتسع الفارق إلى 7 نقاط قبل جولتين على الختام، وبالتالي يتوج وقتها الزمالك يوم الجمعة المقبل باللقب رسميًا قبل آخر مباراتين أمام الإنتاج والبنك.