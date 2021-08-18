شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم فى معسكر مغلق بالسويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك، فى معسكر إعداد مغلق بالسويس فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سيخوض الفريق الأبيض تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ثم ينتظم فى معسكر الاعداد.

وكان الزمالك حقق الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.