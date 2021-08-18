شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام سرى يرحب بالحل الودى مع النادي المصري لعدم حرمانه من القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب أحمد وجدي وكيل إسلام سري، لاعب المصري السابق والقناة الحالي، بالحل الودي مع مسولي الفريق البورسعيدي لعدم توقيع عقوبات على النادي وحرمانه من القيد.

كان المصري قد تعاقد مع إسلام سرى على سبيل الاعارة من سموحة موسم 2017 -2018 لمدة ستة أشهر وتقاضى 50% من قيمة الصفقة ولم يحصل على الـ 50 % الأخرى.

قال وجدي في تصريحات لليوم السابع: "اللاعب يقدر المصري ويحترم جماهيره ولا يريد الدخول في صدامات وصراعات قانونية مع الفريق البورسعيدي، للك نرحب بحل ودي، يرضى جميع الأطراف، لعدم وقوع المصري تحت لائحة القانون وبالتالي حرمانه من القيد" ، و الحل الودي لا يعنى تنازل اللاعب عن مستحقاته، لكن التفاوض للوصول إلى صيغة ترى الطرفين، خاصة أن المصري مقبل على المشاركة الكونفدرالية وفي أمس الحاجة لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة".

أضاف أن اللاعب حصل على حكم من اتحاد الكرة بالحصول على باقي مستحقاته، لكن لم يدخل حيز التنفيذ حتى الأن مع حرص اللاعب لعدم التصعيد أكثر من ذلك احتراما للمصري وجماهيره والفترة التي قضاها في الفريق".

كان مجلس إدارة المصري البوسعيدي الشون القانونية بالنادي بتجهيز ملف إسلام سرى لاعب الفريق السابق، والقناة الحالي، بعدما أكد وكيله شكوى المصري رسميا للاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأضاف أحمد وجدى: "إسلام سرى لديه مستحقات متأخرة لدى المصري البوسعيدي منذ موسم 2018 واتحاد الكرة قام بالتحقيق فى الأمر أكثر من مرة ولكن لم تنته الأزمة، ونحن بصدد تقديم شكوى جديدة لحسم هذا الملف بعد فشل الحلول الودية لإنهاء الأزمة ".