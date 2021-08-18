شكرا لقرائتكم خبر عن المشرفة على الكرة النسائية بالجبلاية تؤكد: الأهلي و الزمالك مهددان بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق والمشرفة على كرة القدم النسائية السابقة، أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بحرمان الأندية التي لا تملك فرق كرة قدم نسائية من الرخصة ليس بجديد ولا وليد اللحظة.

ويتجه الكاف للإعلان عن حرمان أى ناد لا يملك فريقًا لكرة القدم النسائية من رخصته ومن المشاركة في البطولات التابعة للاتحاد الإفريقي بدءًا من الموسم 2022-2023.

قالت الرفاعي لـ " الخليج 365 " إنها حذرت أندية الأهلي والزمالك والأندية المصرية الطامحة للمشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي في منتصف العام 2020 من القرارات التي سيتخذها الكاف ضد الأندية التي لا تملك خطة واضحة بشأن كرة القدم النسائية وإتجاهه لحرمانها من الرخصة والمشاركة في بطولاته للرجال.

وأشادت الرفاعي بخطوة النادي الأهلي في تأسيس أكاديمية كرة قدم نسائية، مشيرة إلى أنها خطوة يجب أن تستمر وتتوسع لتأسيس فريق كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، وحثت نادي الزمالك والأندية الشعبية الكبرى على تأسيس فرق كرة قدم نسائية في المرحلة المُقبلة.