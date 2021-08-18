الأهلى يهزم الأرثوذكسى الأردنى فى البطولة العربية لتنس الطاولة

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لتنس الطاولة «رجال بالنادي الأهلي» الفوز على الارثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حاليًا في الأردن ، وجاء الفوز الذي حققه « تنس طاولة الأهلي» بمشاركة كل من عمر عصر ومحمد البيلي وخالد عصر.

سيخوض « تنس طاولة الأهلي» المواجهة الثانية، في السادسة إلا ربع مساء اليوم أمام التضامن الكويتي.



كان فريق رجال « تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز على نظيره البيشمركة العراقي بنتيجة 3-0، خلال المواجهة الأولي بدور المجموعات التي اقيمت أمس الثلاثاء.

ويلعب رجال «تنس طاولة الأهلي» ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرق: التضامن الكويتي، والأرثوذكسي الأردني، والبيشمركة العراقي.

وتضم قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» المشاركة في البطولة كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.