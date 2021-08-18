شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل إعلان الصفقات والراحلين لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، تأجيل اعلان الصفقات التي تم التعاقد معها رسميا لتدعيم صفوف الفريق الأول لنهاية الموسم، وتحديدا عقب حسم الزمالك لقب الدورى هذا الموسم رسميا تجنبا لعدم تركيز اللاعبين حاليا والانشغال بأمور الانتقالات قبل نهاية الموسم.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي استقرت علي أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل، ولكنها لن تعلن او تبلغ اللاعبين بقرارها إلا عقب انتهاء المباريات الثلاث المتبقية من عمر الدورى.

من ناحية أخرى نشر محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك صورا له من مباراة الزمالك ووادي دجلة التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف ومواصلته تصدر الدورى، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، احتفالا بالفوز وعودته للمشاركة في المباريات .

وكتب محمد أبو جبل علي صفحته الرسمية : الحمدلله ، بعد خروج المباراة بدون استقبال اهداف في مرمي الزمالك ومواصلة تصدر الدورى وتوسيع الفارق بين الزمالك والأهلي لـ 4 نقاط قبل نهاية الدورى بـ 3 جولات.

في سياق مختلف تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحسين لبيب رئيس نادي الزمالك اثناء احتفاله مع جماهير النادي التي كانت حاضرة مباراة وادي دجلة امس والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف في استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدوري.

وظهر حسين لبيب في احتفاله مع جماهير الزمالك وهم يرددون : اهم اهم اهم .. ابطال الدوري اهم .. في إشارة الي اقتراب حسم الزمالك للقب الدوري هذا الموسم خاصة بعدما تعادل الأهلي امس امام طلائع الجيش واتسع الفارق بين الفريقين الي 4 نقاط قبل انتهاء مسابقة الدوري رسميا بـ 3 مباريات.