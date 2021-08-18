شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأخبار الرياضية الهامة منها .. الأهلي يصدر بيان يطالب فيه بحكام أجانب لمباريات الكأس و السوبر ويعترض على ضغط المباريات.

الأهلى فى بيان رسمي: نطلب حكاما أجانب لمبارياتنا فى السوبر وكأس مصر

طلب النادى الاهلى من اتحاد الكرة اسناد مبارياته المقبلة سواء فى السوبر أو كأس مصر لحكام أجانب مؤكداً أنه لابد من حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديدمشدداً على أنه لن نقبل بضغط المباريات بهذا الشكل مرة أخرى.

لجنة الحكام: الـVAR لم يتعطل فى مباراة الأهلي و الطلائع

أكد مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن تقنية الـVAR في لقاء الأهلي وطلائع الجيش أمس في الجولة 31 من بطولة الدوري ، لم تتعطل كما يتردد.

أكرم توفيق ينضم لصفوف المنتخب فى معسكر سبتمبر

أقترب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي من الانضمام لصفوف منتخب مصر الأول في معسكر سبتمبر المقبل والذى يتخلله مباراتي أنجولا و الجابون فى الجولة الاولى و الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

المشرفة على الكرة النسائية بالجبلاية تؤكد: الأهلي و الزمالك مهددان بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

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كشفت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق والمشرفة على كرة القدم النسائية السابقة، أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بحرمان الأندية التي لا تملك فرق كرة قدم نسائية من الرخصة ليس بجديد ولا وليد اللحظة.

بعثة البارالمبية تجرى مسحة كورونا الثانية استعدادًا لأولمبياد طوكيو

أجرت البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية مسحة الكورونا الثانية بالمركز الأولمبي بالمعادى استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية والمقرر انطلاقها يوم 24 من الشهر الحاري وتستمر حتي 8 سبتمبر.

رئيس الزمالك: قررنا عودة كل المعارين.. وكارتيرون لن يرحل

أكد حسين لبيب رئيس نادى الزمالك أن ناديه يستحق التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم عن جدارة ، وقال حسين لبيب فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"الزمالك أثبت عن جدارة أنه يستحق التتويج بالدوري واللاعبين شرفونا واحنا مش عالطول مظلومين ونرفض التشكيك فى الفار، والدوري لسه فى الملعب وعايزين نكسب الثلاث مباريات المقبلة ونفرح دلوقتى بحذر".

فشل محاولات الإسماعيلى فى استعادة فخر الدين بن يوسف من بيراميدز

فشلت محاولات مسئولى النادى الاسماعيلى فى استعادة خدمات التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق والذى وقع على عقود انتقاله لبيراميدز بداية من الموسم الجديد فى ظل انتهاء تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى.