شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعاقد مع الكاميرونى كريستوفر ميندوجا مهاجم الإسماعيلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادى الترسانة مع الكاميرونى كريستوفر ميندوجا مهاجم فريق الاسماعيلى السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك لدعم الشواكيش في بطولة دورى القسم الثانى .

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لنادى الترسانة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .

ويحاول مسئولو الترسانة بناء فريق قوى قادر على المنافسة على الصعود في الموسم المقبل بعد التعاقد مع طارق السيد نجم الزمالك الأسبق كمديرا فنيا للفريق خلفا لهانى العقبى.

ومن جانب اخر رفض أحمد هشام راموس، مدافع الترسانة التجديد للفريق، مفضلا الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي، بعد 18 عاما قضاها داخل جدران قلعة الشواكيش، ولم يشارك اللاعب مع الفريق بشكل أساسى خلال الموسم الحالي، نظرا للإصابة بالرباط الصليبى والتي أبعدته عن اللعب بشكل أساسى، على الرغم من أنه أحد أفضل المدافعين بالقسم الثانى.

وفضل أحمد هشام الرحيل عن الترسانة حتى يتيح لمجلس الإدارة اختيار لاعب بدلا منه، بالإضافة لرغبته في اختيار تجربة جديدة يستطيع من خلالها تحقيق آماله في المواسم المقبلة.

يذكر أن أحمد هشام تلقى أكثر من عرض خلال المواسم الماضية من أندية بالدورى الممتاز على رأسها سموحه وإنبى ، إلا أن تمسك الإدارة الزرقاء به حال دون إتمام الصفقة.