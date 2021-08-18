هل فقد الاهلى فرصة الحفاظ على الدورى للموسم السادس على التوالى ؟

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القاهرة - سامية سيد - اقترب قطار الدورى المصرى من محطاته الأخيرة بعدما وصل إلى الأسبوع الحادى و الثلاثين، ويتبقى فقط 3 مباريات لإسدال الستار على أحد أطول المواسم الكروية فى تاريخ البطولة، وبقراءة سريعة فى موقف الصراع على القمة المشتعلة بين الأهلى والزمالك تبدو حظوظ الفارس الأبيض هى الأوفر فى التتويج بالدوري ولكن هل فقد المارد الاحمر كل اماله فى التتويج بالدرع للموسم السادس على التوالى بعد التعادل مع الاسماعيلى ثم الطلائع ، هذا مانستعرضه فى السطور التالية..

س: ماهو موقف الصراع بين الاهلى والزمالك فى الدوري بعد نهاية الجولة 31 ؟

ج: فاز الزمالك على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة 31 ليحتفظ بالمركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، فاز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً، بينما تعادل الأهلى مع الطلائع سلبياً ليظل فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 69 نقطة جمعها من 31 مباراة فاز فى 20 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 61 هدفا وتلقت شباكه 23 .

س: هل فقد الاهلى فرصة الحفاظ على الدوري للموسم السادس على التوالى ؟

ج: لاتزال الفرصة سانحة أمام الاهلى ولكنها مرتبطة بتعثر الزمالك وفقدانه أربعة نقاط فى المباريات المقبلة لتعود الافضلية للأهلى بالمواجهات المباشرة.

س: كيف تحسم المواجهات المباشرة بطولة الدوري حال اللجوء لها ؟

ج: يتفوق الأهلى على الزمالك بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز فى مباراة الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل فى مباراة العودة بهدف لكل فريق، ولكن الافضلية الحالية للزمالك برصيد نقطتين بعد تعثر المارد الاحمر أمام الاسماعيلى ، وحال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط بنهاية الموسم الحالى سيكون من شأنه تتويج الأهلى بلقب الدورى، باعتباره المتفوق فى المواجهات المباشرة، بعدما فاز فى مباراة الدور الأول على الزمالك بقمة الدور الأول، قبل أن يتعادل القطبان معا فى مباراة الأهلي، حيث حصل الفريق الأحمر على 4 نقاط من المواجهات المباشرة ولم يحصل الفريق الأبيض سوى على نقطة وحيدة، وهو ما يمهد طريق الأهلى للتويج بالدرع الـ43 فى تاريخه حال تساوى خسارة الزمالك لأربعة نقاط وفوز الاهلى بمبارياته المقبلة الثلاثة.

س: ماهى مواجهات الجولة المقبلة للأهلى والزمالك ؟

ج: يخرج الاهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى على ستاد الاسكندرية الجمعة المقبلة ويلتقى الزمالك فى نفس التوقيت مع سيراميكا.

س: متى يحسم الزمالك التتويج بالدوري بشكل رسمى ؟

ج: ستلعب نتائج الزمالك فى مباراة سيراميكا والانتاج الحربى المقبلتين بالدوري دور البطولة فى تحديد هوية بطل الدوري بشكل كبير، بحيث يعود الدرع الغائب لأحضان أبناء ميت عقبة إذا حقق لاعبوه الفوز فى تلك المباراتين دون الانتظار لنتائج المنافس.

س: ماهى المباريات المتبقية للزمالك فى الدوري ؟

ج: الجولة 32: سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك، على ستاد السويس الجديد يوم الجمعة 20 أغسطس في التاسعة مساءً.

الجولة 33: الزمالك ضد الإنتاج الحربي، على ستاد القاهرة يوم 23 أغسطس، في التاسعة مساءً.

الجولة 34: البنك الأهلي ضد الزمالك، على ستاد بتروسبورت يوم 27 أغسطس فى التاسعة مساءاً

س: ماهى المباريات المتبقية للأهلى فى الدوري ؟

ج: الجولة 32: الأهلي ضد المصري، الجمعة 20 أغسطس.. 9 مساء على استاد الإسكندرية.