شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصدر بيانا بحجم الإنشاءات والتطوير فى النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مسئولو شركة غزل المحلة بيان بحجم الإنشاءات و التطوير التي شهدها الموسم الجاري و ما زال العمل جاري في البعض الآخر منها وعلى رأسها الإستعانة بلجنة مشكلة من مدير بالأكاديمية البولندية لمعاينة وتطوير الملاعب و اختبارات المدربين المتقدمين للعمل بقطاعات الناشئين لتطويرها.

كما تضمن البيان الذى أصدر من قبل شركة المحلة برئاسة على العباسي ، الحديث عن تطوير فندق الإقامة للاعبين وأيضا تطوير غرف خلع الملابس بشكل يليق بالفريق ، إلى جانب تطوير معظم الملاعب داخل النادي وعمل ملعبين نجيل طبيعي بدلاً من ملعب التنس ، بالإضافة إلى تجهيز ملاعب جديدة لقطاعات الناشئين مجهزة بالحمامات على مساحة 250 متر.

كم تم تشكيل لجنة فنية تضم عمر عبدالله و خالد كرم و صابر عيد نجوم المحلة السابقين لدراسة كل متطلبات الفريق الأول بالتنسيق مع خالد عيد المدير الفني .

كما تقرر تصميم وتنفيذ عينات ملابس رياضية كاملة للفريق الأول بنادي غزل المحلة و الناشئين و البراعم لأول مرة ، وتطوير المنظومة الغذائية داخل النادي خلال الفترة المقبلة.



بيان غزل المحلة

بيان غزل المحلة