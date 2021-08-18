شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ رحلة استكشاف المصرى قبل موقعة ستاد الإسكندرية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، من محللى الأداء بجهازه بدء رحلة استكشاف فريق المصرى البورسعيدى بمشاهدة المباريات الخمس الأخيرة فى مسابقة الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل مواجهته المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاسكندرية بالجولة 32 للمسابقة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة التى تبدأ بمواجهة المصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏24 أغسطس وأمام أسوان 27 أغسطس لمواصلة ملاحقة الزمالك المتصدر بفارق أربعة نقاط.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدورى للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدورى رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه محبط بسبب النتيجة والتعادل السلبي أمام طلائع الجيش. مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا وسعوا للتسجيل في أكثر من فرصة، ولكن لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح.

أضاف: «لا يمكن أن نتحدث عن فنيات. حاولنا واجتهدنا وحارس مرمى الفريق المنافس كان موفقًا في الفرص التي تصدى لها، وسوف نسعى للعمل على علاج الأخطاء بشكل مستمر».

وأكمل: «لا أحب الحديث عن الحكام ولن أتكلم عن ذلك الآن. حكم مباراة الجيش لديه خبرات كثيرة، وربما لم يشاهد الكرة التي لعبها ياسر إبراهيم برأسه في الشوط الأول، بسبب زاوية الرؤية ولكن يوجد ٣ حكام ولم يلحظها أحد وكذلك تقنية الفيديو. مؤلم أن يحدث مثل هذا الأمر وهو أمر يسبب إحباطًا كبيرًا».