شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يوجه رسالة لمدرب حراس سيراميكا ويبرز أهم تصدياته أمام الاتحاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا، رسالة إلى مدربه مصطفى عفيفى بعد الأداء المميز الى ظهر عليه الحارس أمس أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأبرز عامر عامر، فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يسلط الضوء على أهم تصديراته أمام الاتحاد السكندري معلقا عليه: " شكرًا كابتن مصطفي عفيفي، من المدربين الي بتعرف تتعامل مع حارس المرمي نفسياً وفنيًا، مدرب كبير جداً".

عامر عامر نجح في الخروج بأول مباراة "كلين شيت" من فترة كبيرة، وفي رابع مباراة تحت القيادة الفنية للجهاز الحالي بقيادة هيثم سعبان علما بأن اللاعب تغيب عن مباراتين للطرد من المباريات الأربعة الأخيرة.

ضمن فريق سيراميكا البقاء فى الدورى بشكل رسمى بعد تعادله أمام الاتحاد السكندرى سلبياً في اللقاء الذى أقيم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 43 في المركز الـ6 ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 38 في المركز التاسع .

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة للفريقين بعد ضمان كلاً منهما البقاء في الدوري الممتاز ، وظهر فريق سيراميكا بمستوى جيد ولكن دون خطورة بإستثناء تسديدة شادي حسين التي ارتطمت بالعارضة ، ونفس الأمر للاتحاد السكندري الذى لعب على الهجمات المرتدة وكان أخطرها تسديدة لخالد الغندور تخرج بجوار القائم الأيمن لعامر عامر.

وفى الشوط الثاني يستمر اللقاء على نفس الوتيرة ويحرز سيراميكا هدف لكن محمد معروف يحتسب تسلل بعد اللجوء لتقنية الـvar و يهدأ اللقاء بعدها نسبيا ، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.