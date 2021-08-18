شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للأساسيين في الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اللاعبون الاساسيون في الزمالك ، الذين شاركوا في مباراة وادي دجلة أمس بالدورى، مرانا استشفائيا وبعض تدريبات اللياقة البدنية الخفيفة تحت اشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك تجنبا لتعرضهم للارهاق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى ، عقب فوزه امس علي وادي دجلة بهدف نظيف ومواصلة تصدر جدول الدوري بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي تعادل امس مع طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

من ناحية أخرى يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الدخول في معسكر مغلق قبل مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الـ 33 بالدورى والتي ستقام يوم 24 أغسطس الجارى، وحتي نهاية الدورى بانتهاء مباراة البنك الأهلي المقرر لها 27 من نفس الشهر وذلك لضمان تركيز اللاعبين في اخر مباراتين بالدورى منعا لحدوث مفاجات تطيح باللقب الذي اقترب من ميت عقبة.

وأكد كارتيرون لجهازه المعاون ان اللاعبين يكونوا في كامل تركيزهم في المعسكرات المغلقة وهو ما يجعله يدرس إقامة معسكر مغلق اخر مباراتين في الدورى حتي يبتعد اللاعبون عن أي مؤثرات خارجية تؤثر علي تركيزهم في الجولتين الأخيرتين بالدورى.

من ناحية أخرى استقر كارتيرون علي خوض المباريات الأخيرة في الدورى بخطة دفاعية لضمان عدم استقبال الفريق لأهداف تتسبب في فقد الفريق نقاط، واستغلال سرعات لاعبي خط الهجوم في اللعب علي الكرات المرتدة والطولية، وأكد كارتيرون لمعاونيه ان المباريات المقبلة لا تقبل سوى الفوز بعيدا عن المستوي او الأداء لان خسارة نقطة تعني ضياع اللقب وهو ما يرفضه كارتيرون واللاعبون، مشددا علي انه يسعي خلال المباريات المقبلة لخطف نقاط كل مباراة بعيدا عن المستوي والأداء وهو ما يقوم بتحفيظه للاعبين في الوقت الحالي.