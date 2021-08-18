شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق ينضم لصفوف المنتخب فى معسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي من الانضمام لصفوف منتخب مصر الأول في معسكر سبتمبر المقبل والذى يتخلله مباراتي أنجولا و الجابون فى الجولة الاولى و الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

قال مسؤولو منتخب مصر إن أكرم توفيق يشارك بصفة أساسية مع الأهلي ويقدم مستوى مميز وهو ما يجعله قريبا للانضمام لصفوف الفراعنة ويهدد تواجد محمد هاني الذي لا يشارك مؤخراً ولم يظهر بمستوى جيد عندما شارك في بعض المباريات.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعدادًا لمواجهة انجولا والجابون في منافسات الجولتين الاولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة

وشملت القائمة ٥ لاعبين هم:

محمد صلاح( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جده السعودي )محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي) ،وعقد الجهاز الفني اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .