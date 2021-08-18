موسيماني: سنقاتل بكرامة.. وكل شيء يحدث له سبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه سيقاتل حتى النهاية في المنافسات التي يخوضها خلال الفترة الحالية.

ونشر موسيماني تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، أكد خلالها أن فريقه واجه اضطرابًا خلال الفترة الحالية.

وقال موسيماني: "واجهنا اضطرابًا كبيرًا كفريق، لكننا سنقاتل بكرامة حتى النهاية".

واختتم: "كل شيء يحدث له سبب، ربما هناك أشياء أكبر قادمة لنا".

وبات الأهلي قريبًا من فقدان لقب الدوري المصري بعدما اتسع الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر إلى أربع نقاط قبل ثلاث جولات من النهاية.