بيان رسمي.. الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لمبارياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أصدر النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا، يطالب فيه اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري.

بيان الأهلي جاء بعد تعادل الفريق أمام فريق طلائع الجيش سلبيًا في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء ضمن حسابات الأسبوع الـ31 من مسابقة دوري we المصري.

وشهدت مباراة الأهلي وطلائع الجيش حالة جدلية حول هدف سجله الفريق الأحمر إلا أن حكم المباراة إبراهيم نور الدين رفض احتساب الهدف بداعي عدم تخطي الكرة خط المرمى.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

- لابد من حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد.

- لن نقبل بضغط المباريات بهذا الشكل مرة أخرى.

أصدر النادي الأهلي بيانًا جاء نصه كالتالي:

النادي الأهلي يحرص دائمًا على إعلاء المصلحة العامة، والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية، لا سيما اتحاد الكرة ولجانه، بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية، حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية «الفجة» والمتكررة، وآخرها ما جرى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء، وحكم الڤيديو المساعد، التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية. لذا يود النادي التأكيد على النقاط التالية:-

أولًا: التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله لاعبو الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي على مدار الموسمين المتلاحقين، أيًّا كانت هوية بطولة الدوري هذا الموسم، فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي، وكأس مصر في الموسم الماضي، ودوري أبطال إفريقيا موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية ٢٠١٩ -٢٠٢٠، والسوبر الإفريقي ٢٠١٩ -٢٠٢٠، ودوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي موسم ٢٠٢٠- ٢٠٢١، بالإضافة إلى أنهم يستعدون للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي في قطر سبتمبر المقبل، وكأس العالم للأندية التي ستقام باليابان ديسمبر القادم.

ثانيًا: لم نجد تفسيرًا لتكرار الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي، على وجه التحديد، التي أفقدت الفريق خمس عشرة نقطة في سباق الدوري، وهو أمر يطرح تساؤلات عديدة عن سر غياب العدالة.

ثالثًا: قمنا بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة، وحذرنا من تكرار الأخطاء غير المقبولة للحكام، التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة، وتلقينا وعودًا بتطوير منظومة التحكيم، ورغم كل هذا، ومع استئناف فريق الأهلي مبارياته المحلية عقب الانتهاء من مشاركاته الإفريقية، لم نتوقف عند هذه الأخطاء، وآثرنا التحمل فوق الطاقة؛ حرصًا على نجاح واستكمال المسابقة وحتى لا يتشتت تفكير لاعبينا بمثل هذه الأمور، خاصة أنهم يعانون من إجهاد بدني وذهني غير مسبوق بسبب ضغط المباريات، وهو أمر لن نقبل به مرة اخرى، خاصة أن تراكم المباريات على فريق الأهلي كان لداعٍ أهم وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بألقاب قارية.

رابعًا: إزاء ما يحدث من غياب للعدالة في مباريات الأهلي، فإن النادي ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمباريات الأهلي في بطولتي السوبر المصري وكأس مصر، على أن يتحمل النادي التكاليف كاملة، وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الأطراف.