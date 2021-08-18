مدرب نيجيريا: الجميع يريد تفادي مصر.. وسنواجه تحدٍ كبير بمواجهة صلاح "الرائع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

علق الألماني جيرنو رور، المدير الفني للمنتخب النيجيري، على مجموعة "النسور" بكأس الأمم الأفريقية والتي شهدت تواجد مصر.

مدرب نيجيريا قال في تصريحات عبر شبكة "ESPN" :"إنه تحدٍ كبير أن تلعب ضد مصر في المباراة الأولى، ولاعب مثل محمد صلاح (الرائع)".

وأضاف :"سنكون في تحدٍ كبير لجميع دفاعنا وأيضًا لجميع فريقنا، سندافع بشكل جماعي ضده بالطبع، وأعتقد أن دفاعنا قدر على أن يكون فعالًا ضد صلاح".

وعن تواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة، قال :"لدينا مجموعة صعبة من خلال تواجد منتخب مصر، الكل يعرف المنتخب المصري والجميع يريد أن يتفادى هذه المواجهة".

وتابع :"المنتخب السوداني لديهم مدرب فرنسي أعرفه جيدًا، والمنتخب السوداني تأهل من مجموعة صعبة، أيضًا مواجهة المنتخب الغيني ليست بالسهلة".

كانت قرعة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، أوقعت المنتخب المصري مع الثلاثي (نيجيريا - السودان - غينيا بيساو).