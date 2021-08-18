وكيل الشناوي يوضح مستقبله من الرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال حازم الحديدي وكيل أعمال حارس الأهلي محمد الشناوي، إن موكله لم يتلق أي عروض للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

وأضاف وكيل الشناوي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأربعاء :"الشناوي تركيزه حاليًا مع الأهلي حتى نهاية الدوري".

وتابع :"كان يوجد بعض الاستفسارات من جانب أوروبا وتحديدًا من وكيل أعمال لاعبين استفسر عن وضع الشناوي، وهل هناك رغبة من اللاعب للرحيل".

الحديدي واصل تصريحات بالحديث عن ملف التجديد لعمرو السولية، قائلاً :"ملف عمرو السولية مع الأهلي منتهي، والأقرب للسولية الآن هو تجديد التعاقد، لكنه ينتظر موقف خط وسط الأهلي في الموسم المقبل وإمكانية رحيل أليو ديانج وقتها سيتخذ قرار بالبقاء، أما في حال حدوث تغيرات من الممكن أن يرحل للإعارة".

وأشار :"الأهلي لا يضع أي شروط في التعاقد مع اللاعبين، وأيضًا اللاعب لا يشترط على النادي".

وعن مستقبل وليد سليمان ومحمود عبد المنعم "كهربا" مع الأهلي، أوضح :"وليد لديه عقد مع الأهلي، موقفه من المشاركة في الفترة الأخيرة لا تمثل مشكلة بالنسبة له".

وواصل :"وليد يعتبر قيمة كبيرة في الأهلي، ويستطيع تغيير أي نتيجة سواء كان لاعبًا أساسيًا أو بديل وحتى في حال مشاركته 15 دقيقة ستعطي قيمة للاعب لأنه بإمكانه تغيير النتيجة، ووليد يريد الاعتزال في الأهلي".

وأكمل :"بالنسبة لكهربا من الممكن أن يكون تأثر في بداية انتقاله للأهلي، كهربا لديه الكثير ليقدمه للأهلي، وهو يريد الاستمرار في النادي ولديه رغبة في ذلك".

وأنهى :"حسين الشحات كان لديه عدة عروض من جانب أندية خليجية سواء كان بيع نهائي أو إعارة، لكن أنصحه بالاستمرار مع الأهلي في ظل تطور مستواه مع بيتسو موسيماني".