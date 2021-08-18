وزارة الشباب والرياضة تكرم البطل ابراهيم جبران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كرمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، البطل ابراهيم جبران، الحائز على ذهبية العرب في فردي تنس الطاولة خلال البطولة العربية المجمعة التي تحتضن منافساتها العاصمة الاردنية عمان .



وأعلن وزير الشباب والرياضة نايف البكري خلال إتصال مرئي مع البطل جبران، عن منحه مبلغ مليون ريال ..مثمناً أداء اللاعب اللافت في البطولة وتفوقه على منافسين كانوا أفضل حالًا واستعدادًا منه .

وقال الوزير البكري" ان الشعب اليمني بمختلف اطيافه كان سعيدًا بهذا الإنجاز الذي جاء في توقيت صعب، وفي ظل ظروف استثنائية تمر بها البلد، جراء الحرب المدمرة التي شنتها المليشيات الانقلابية على الشعب اليمني، الباحث عن مساحة فرح، عادة ما تكون الرياضة ومنافساتها المختلفة (بوابة) لها".

من جهته شكر اللاعب إبراهيم جبران، الوزير البكري على تفاعله ومتابعته الدائمة لمختلف الألعاب..مشيراً الى ان التكريم يحفزه على الاستمرار في العطاء..مهديًا هذا الإنجاز للجمهور اليمني.

وكان البطل ابراهيم جبران، قد حقق المركز الأول في فردي الناشئين في منافسات (البطولة العربية المجمعة لكرة الطاولة) التي تجري منافساتها في العاصمة الاردنية عمان، خلال الفترة من 10 - 23 من شهر اغسطس الجاري.