الأبيض يقترب من اللقب.. تعرف على المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اقترب نادي الزمالك من حصد الدوري، بعدما نجح في توسيع الفارق مع غريمه النادي الأهلي، في الصراع على اللقب لـ4 نقاط، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

وفاز الزمالك على فريق وادي دجلة بهدف نظيف ليواصل تربعه على صدارة الدوري برصيد 73 نقطة.

وفشل الأهلي في الفوز على طلائع الجيش في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويتبقى للأهلي والزمالك 3 مباريات لكل منهما في الدوري هذا الموسم.

مباريات الأهلي

يتبقى للأهلي مواجهة كل من "المصري- الجونة- أسوان".

مباريات الزمالك

يتبقى للزمالك مواجهة كل من "سيراميكا كليوباترا- الإنتاج الحربي- البنك الأهلي".

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي:

1_ الزمالك برصيد 73 نقطة.

2_ الأهلي برصيد 69 نقطة.

3_ المصري برصيد 49 نقطة.

4_ سموحة برصيد 47 نقطة.

5_ بيراميدز برصيد 46 نقطة.

6_ الاتحاد السكندري 43 نقطة.

7_ إنبي برصيد 42 نقطة .

8_ طلائع الجيش برصيد 39 نقط.

9_ سيراميكا كليوباترا برصيد 38 نقطة.

10_ الجونة برصيد 37 نقطة.

11_ مصر المقاصة برصيد 37 نقط.

12_ المقاولون العرب برصيد 35 نقطة.

13_ الإسماعيلي برصيد 34 نقطة.

14_ غزل المحلة برصيد 34 نقطة.

15_ البنك الأهلي 29 نقطة.

16_ أسوان برصيد 27 نقطة.

17_ وادي دجلة 25 نقطة.

18_ الانتاج الحربي برصيد 23 نقطة.

قائمة الهدافين

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

محمد شريف الأهلي 19

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 13

مصطفى فتحي سموحة 12

عمر كمال المصري البورسعيدي 12