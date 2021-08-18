شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش موسيمانى فى أسباب نزيف النقاط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم لجنة التخطيط بالنادى الاهلى عقد اجتماع مع الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق للتعرف على أسباب نزيف النقاط الذى يعانى منه المارد الأحمر فى بطولة الدوري وتسبب فى زيادة الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر لأربعة نقاط وتقلص الامال فى الحفاظ على درع الدوري للموسم السادس على التوالى ، وترغب اللجنة فى مناقشة مدرب الأهلى في عدة أمور تساهم في تجنب نزيف النقاط خلال المباريات وأبرزها حل الأزمات التي تواجه الفريق وتسببت في تراجع الأداء خلال الفترة الماضية خصوصا بعد التعادل مع الاسماعيلى ثم التعادل مع الطلائع .

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن التعادل السلبي أمام طلائع الجيش نتيجة ‏غير مرضية، لكن الأهلي لم يحصل على حقه في المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق خسر نقاطًا في مشوار الدوري كانت كفيلة أن تحسن من ‏الموقف الحالي.‏

وأضاف مدير الكرة: «الأهلي لم يحصل على حقه في مباراة طلائع الجيش، حكم الفار محمود ‏بسيوني سبق أن احتسب ضد الأهلي ضربة جزاء غير صحيحة على الإطلاق، واليوم كان ‏يجب أن يستدعي الحكم إبراهيم نور الدين للتأكد من رأسية ياسر إبراهيم وتجاوزها خط ‏المرمى ولكن هذا لم يحدث. لا أسوق مبررات ولكن لم نحصل على حقنا والدوري بطولة ‏مهمة وغالية. نعانى من أمور غير منطقية، في ٣٢ لقاء الفار لم يفعل معنا سوى في ‏‎3‎‏ أو 4 ‏لقاءات على أقصى تقدير. نشعر بالأسف على التعادل اليوم. نعتذر عن بعض المباريات ‏التي كانت في المتناول، وأخشى من المفاجآت في مواعيد مباريات كأس مصر».‏

وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي تعرض لإجهاد شديد بسبب تغيير الملاعب، وقام بعدد من ‏التنقلات غير الطبيعية. فالأربعاء الماضي كنا في الإسكندرية ثم السبت في القاهرة ثم اليوم ‏في السويس وبعدها في الإسكندرية لملاقاة المصري ثم الجونة.‏

وتساءل مدير الكرة: «عن أي تكافؤ فرص نتحدث؟ لعبنا ٩ مباريات في رمضان ولم يحدث ‏تكافؤ فرص معنا. الأهلي خاض 17 مباراة كل 48 ساعة في البطولة رغم مشاركته في ‏إفريقيا». ‏

وواصل عبد الحفيظ كلامه: «تعرضنا لضغط شديد وكان علينا أن نلعب مباراة كل ٤٨ ‏ساعة. ولا أحد يتحمل مثل هذا الضغط والتعديلات المباغتة لا تحتمل».‏

وأضاف أيضًا: «وارد أن تتفاجأ بتسكين مباراة الفريق في كأس مصر خلال التوقف الدولي. ‏لن نسمح بأن يكون هناك تعديلات تضر بالفريق ولن نقبل مثل هذا الضغط».‏

واختتم مدير الكرة كلامه قائلًا: «نراجع حساباتنا بشكل مستمر. لا أريد أن ينسى أحد أن هذه ‏المجموعة من اللاعبين حصلت على بطولتي إفريقيا والسوبر الإفريقي وثالث العالم في ‏مونديال الأندية، وعندما تواجد الفار كانت الأمور مضبوطة تمامًا. ننتظر مواعيد وجدول ‏احترافيين دون مفاجآت تربك الحسابات. أؤكد أنني لا ألوم إلا أنفسنا وأتحدى ليفربول أن يلعب ‏نصف مباريات الدوري كل ٤٨ ساعة».‏