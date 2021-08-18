شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخطط للتعاقد مع ثنائى الأهلى مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو نادي الإسماعيلي للتعاقد مع الثنائي المعار زياد طارق وأحمد العش لاعبي الأهلي بالمجان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لاسيما بعدما نال الثنائى استحسان الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال بعد ظهورهما بمستوى طيب في التدريبات الجماعية.

ويلعب زياد طارق تحت رأسي الحربة بينما يلعب أحمد العش في مركز قلب الدفاع، ولم يحسم الأهلي موقفهما من العودة أو الرحيل حتى الآن سواء بالمجان أو تسويقهما، وتم إعارتهما للإسماعيلي في يناير الماضي كخطوة من مسئولي القلعة الحمراء لدعم الدراويش بعد النتائج السلبية التي حققها بالدور الأول وكان مرشحا للهبوط إلى دوري القسم الثاني قبل تحسن نتائجه بالدور الثاني من عمر الدوري.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولي الإسماعيلي يرفضون منح الفرصة للثنائي زياد طارق وأحمد العش، خشية من لفت أنظار مسئولي الأهلي ووقتها قد يفكرون في استعادة الثنائي، وهو ما قد يفسد مخطط الدراويش في ضم الثنائي بالمجان اذا ما تجاهل الأهلي قيدهم مع ارسال القائمة الأولية في سبتمبر المقبل، وهو ما دفع مسئولي الدراويش لعدم منح الفرصة للثنائي خاصة زياد طارق.

ويملك الأهلي عدد كبير من اللاعبين المعارين إلى أندية الدوري الممتاز ولم يحسم مصيرهم حتى الآن سواء بتسويقهم أو قيدهم في قائمة أو رفع اسمهم من القائمة ورحيلهم مجانا عن الأهلي، وهو ما سيتضح خلال الأيام القادمة بعد نهاية مسابقة الدوري.