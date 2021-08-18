شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة البارالمبية تجرى مسحة كورونا الثانية استعدادًا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرت البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية مسحة الكورونا الثانية بالمركز الأولمبي بالمعادى استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية والمقرر انطلاقها يوم 24 من الشهر الحاري وتستمر حتي 8 سبتمبر.

ومن المقرر ان تغادر البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية السبت المقبل علي ان تصل العاصمة اليابانية طوكيو عصر الأحد 20 اغسطس استعدادا لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 .

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين.

وقررت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة حياة خطاب إسناد شرف حمل علم مصر فى افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 إلى كل من الرباعة فاطمة عمر أبو عيش والرباع شريف عثمان.

وأكدت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن الدولة المصرية تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين المصريين وهو ما ظهر جليًا فى الفترة الماضية

وأنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية جميع الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية..كما تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين