«الدوري يقترب من القلعة البيضاء».. ميدو: 3 لاعبين أقوياء في الطريق للنادي .. أسامة نبيه: الدوري لسة ف الملعب

الشارقة - اميمة ياسر - وجه أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، الشكر للاعبيه، كما أعرب عن رضاه التام عن الأداء ضد وادي دجلة في مباراة الجولة 31 التي فاز بها الأبيض 1-0.

وقال نبيه للموقع الرسمي للزمالك: "الفوز بالمواجهة هو ما نعمل عليه منذ فترة، الفريق لا ينظر إلا للفوز والحصول على الثلاث نقاط مهما كانت قوة المنافس أو ظروف المباراة".

وأردف "الدوري مازال في الملعب، ونحن نسعى إلى الفوز في المباريات المتبقية لنا خلال البطولة".

وأتم "أشكر اللاعبين على أدائهم فهم قدموا المطلوب ونجحنا في الحصول على ما نريد. الفريق ينظر فقط للفوز حتى لو كان على حساب الأداء في بعض الأوقات".

النادى سيتعاقد مع 3 لاعبين فقط أقوياء

أكد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الاسبق، ان النادى سيتعاقد مع 3 لاعبين فقط أقوياء خلال فترة الانتقالات الصيفيه القادمة.

وتابع فى تصريحات له عبر برنامجه الاذاعى : هناك حالة من السرية التامة على هذه الصفقات وهذا امر جيد.

وواصل : الزمالك هيتعاقد مع مهاجم أجنبى مميز، ولاعب خط وسط بديل لفرجانى ساسى ولاعب اخر لم يعرف هويته.

وأكد ان الزمالك وادارة الزمالك مصممه على عودة مصطفى فتحى الى صفوف الفريق بعد انتهاء اعاراته لسموحه.

واتم : أى حديث يخرج من وكلاء لاعبين على حد معلوماتى غير صحيح، والامور كلها ستظهر بعد نهاية الموسم.