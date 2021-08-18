موعد المباريات المتبقية للنادى الأهلى فى بطولة الدورى

القاهرة - سامية سيد -

دخلت مسابقة بطولة الدورى فى الأمتار الأخيرة ، وتمكن نادى الزمالك من الحفاظ على صدارة جدول بطولة الدورى برصيد 73 نقطة ، بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف واتساع فارق النقاط بينه وبين النادى الأهلى إلى 4 نقاط بعد تعادل الفريق الأحمر بدون أهداف أمام طلائع الجيش ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، فى المبارايات التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

ويتبقى لنادى الأهلى 3 مباريات فى بطولة الدورى في الجولة الـ32، حيث يواجه النادى الأهلى نظيره المصري البورسعيدي ، يوم 20 أغسطس الجارى باستاد الإسكندرية، في تمام التاسعة مساءً ، وفى الجولة الـ33 يواجه الجونة يوم 24 أغسطس الجارى فى تمام الساعة 9 مساءاً، ويختتم الأهلى مبارياته بالجولة الـ34 عندما يواجه أسوان يوم 27 أغسطس فى تمام الساعة 9 مساءاً.

الزمالك

ابتعد فريق الاهلى خطوة أكبر عن بطولة الدورى بعدما تعادل سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد الجيش بالسويس فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز، وزاد الفارق فى النقاط إلى 4 نقاط لصالح منافسه الزمالك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلى إلى 69 نقطة فى المركز الثانى خلف الزمالك صاحب الـ73 نقطة بعدما فاز على دجلة ليقترب الأبيض من لقب الدوري.