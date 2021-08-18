شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوج ابنة أيمن يونس نجم الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، وفاة محمد جرانه زوج ابنة الكابتن أيمن يونس نجم الزمالك السابق، وقدم شوبير في رسالة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، واجب العزاء في الراحل قائلا: " خالص العزاء للصديق العزيز الكابتن ايمن يونس في وفاة المغفور له محمد جرانه زوج ابنته مريم ربنا يصبركم جميعا".



احمد شوبير على تويتر

كما حرص الإعلامي سيف زاهر، على نعى زوج ابنة الكابتن أيمن يونس، برسالة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " البقاء لله في وفاة المرحوم محمد جرانه زوج مريم بنت كابتن أيمن يونس".



سيف زاهر على تويتر

وفى وقت سابق، انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، ما يفعله اتحاد الكرة فى تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع المقرر مشاركتهم فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، متسائلا عن المهام التى يقوم بها مدير الاتحاد، وماذا يفعل قائلا: "عاوزين نعرف بيعمل إيه وإيه واجباته".

وقال يونس فى برنامج الفيلسوف الذى يقدمه على إذاعة أون سبورت، "من غير المنطقى أن نرسل فريقا لم يحصد المركز الثالث أو الرابع ويمثل مصر فى الكونفدرالية، فماذا لو تراجع الفريقان اللذان يتم اختيارهما من جانب اتحاد الكرة وفقا للترتيب الوقتى، بالتالى سيشارك فريقان ليسا فى المراكز المحددة مضيفا، "معقول نبعت فرق مكسبتش مركز ثالث ورابع تكون ممثلة للكونفدرالية، حاجة محزنة، هل الأندية وافقت أصلا، ولماذا وافقت الأندية، وهل وافقت من الأساس، أنها كوميديا سوداء".