شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود عمرو السولية أمام المصرى بعد انتهاء الإيقاف بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاهلى جهود عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق فى مباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الايقاف حيث غاب السولية عن مواجهة الطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى بعد أن حصل على الانذار الثالث فى مواجهة انبى التى فاز بها المارد الاحمر بهدفين دون رد.

ويسعى الأهلي لحصد نقاط مباراة المصرى البورسعيدى لمواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه رغم ارتفاع فارق النقاط بينه وبين الزمالك المتصدر لأربعة نقاط.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة التى تبدأ بمواجهة ثم المصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏24 أغسطس ثم أمام أسوان 27 أغسطس على أمل تعثر الزمالك فى مباريات المقبلة.

من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأفريقية، التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال أفريقيا 2021 / 2022.

وضمت قائمة الأهلى 33 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور أجايي وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب.