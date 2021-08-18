شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يشارك فى تحدى صور الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك فرجانى ساسى نجم الزمالك السابق في هاشتاجchild photo challenge، ونشر صورة عبر حسابة على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، ظهر بها وهو طفل صغير ولكنه يحمل نفس ملامحة الحالية.



فرجانى ساسى

وشارك في الهاشتاج اللاعب التونسى يوسف المساكني لاعب الدحيل القطرى، ونشر صور له ولفرجانى ساسى في مراحل عمرية مختلفة، ليوضح الشبه بينهما.



يوسف المساكى

في سياق اخر، رفض اتحاد الكرة، بشكل رسمى، إرسال البطاقة الدولية لفرجانى ساسى نجم الزمالك السابق إلى نادى الدحيل القطرى، بعدما تلقت الجبلاية طلبا رسميا من نادى الدحيل القطرى لإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب فرجانى ساسى.



فرجانى

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن فرجاني ساسي، وفقا للوائح اتحاد الكرة المصرى، عقده ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم، وبالتالي لا يمكن للجبلاية أن ترسل بطاقة دولية للاعب قبل أن ينتهي الموسم بشكل رسمي.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن فرجاني ساسي لا يوجد أمامه خيارات سوى استخراج بطاقة دولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، كما أكد مسؤولو الجبلاية أنه لا يمكن إرسال أى بطاقة دولية إلا فى مواعيد القيد المقررة وحاليا لا يوجد قيد فى مصر.

وأعلن نادي الدحيل القطرى، التعاقد رسميا مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك في الصيف الحالي.

وقال الموقع الرسمي للدحيل، "نجحت إدارة النادي في استكمال إجراءات تعاقدها مع المحترف التونسي فرجاني ساسي بعقد احتراف لثلاث لمواسم قادمة في صفقة إنتقال حر".

وأضاف البيان، "بدأت مسيرة ساسي المولود في 18 مارس 1992م، مع نادي الصفاقسي التونسي والذي انتقل منه إلى تجربة احتراف في الدوري الفرنسي مع فريق ميتز، خاض بعدها تجربة في تونس مع نادي الترجي التونسي الذي انتقل منه إلى نادي النصر السعودي ثم الزمالك المصري".

وظهر فرجاني في بطولة كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده ونجح في احراز هدف لمنتخب بلاده في شباك المنتخب الانجليزي.