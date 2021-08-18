شكرا لقرائتكم خبر عن فشل محاولات الإسماعيلى فى استعادة فخر الدين بن يوسف من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت محاولات مسئولى النادى الاسماعيلى فى استعادة خدمات التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق والذى وقع على عقود انتقاله لبيراميدز بداية من الموسم الجديد فى ظل انتهاء تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى.

وشهدت الساعات الماضية قيام ادارة الاسماعيلى بمفاتحة فخر الدين بن يوسف للبقاء فى الاسماعيلى عقب نجاح المجلس فى تمديد تعاقد محمد هاشم والانجولى أري بابل ضمن خطة تنفيذ مطالب إيهاب جلال المدير الفنى لتمديد تعاقده مع الاسماعيلى والتى على رأسها الابقاء على "الروج" ولكن لعبت الفوارق المادية بين عرض الاسماعيلى وعرض بيراميدز فى اعلان اللاعب نهاية الصفقة لصالح الفريق السماوى.

أنهى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم النادى الإسماعيلى اجراءات انضمامه لنادى بيراميدز حيث وقع اللاعب على العقد بعد الحلسة التى عقدها معه عمرو بسيوني، مدير التعاقدات والتسويق بالنادى السماوى، فى ظل رغبة النادى السماوى فى التعاقد مع اللاعب لدعم خط هجومه بالموسم الجديد لاسيما أن تعاقد المهاجم التونسى ينتهى بنهاية الموسم الجارى مع الدراويش ولم تنجح إدارة القلعة الصفراء فى إقناعه بتمديد التعاقد.

وكان مسئولى نادى سيراميكا قد أبدوا رغبة فى ضم فخر الدين بن يوسف خلال الساعات الاخيرة قبل أن تصلهم أنباء إنهاء الصفقة لصالح بيراميدز.

وواصل الدولى التونسى مسيرة التألق ضمن صفوف الدراويش ، بعد أن سجل هدفه الحادى عشر بمسابقة الدورى المصرى فى شباك الأهلى ليخطف نقطة التعادل للدراويش، وتمكن النجم التونسى من الوصول لأعلى معدل تهديفى فى مسيرته الكروية الاحترافية.

وسبق لفخر الدين تسجيل 9 أهداف فى موسم واحد بقميص فريق الصفاقسى التونسى موسم 2013-2014 بعد ساهم فى حصد فريقه كأس الكونفدرالية على حساب فريق مازيمبى الكونغولى.

ويتطلع الروج لاستمراره فى هز الشباك من أجل العودة لارتداء قميص منتخب بلاده وتمثيله دوليا منذ أن غاب عنه فى عام 2019 ، فى أعقاب استبعاده من القائمة النهائية المشاركة ببطولة الكان فى تلك الفترة.

وكان التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم النادى الإسماعيلى قد وافق على طلب مجلس ادارة ناديه بخوض الشهر الأخير من إعارته بطريقة ودية مع الفريق حيث ينتهى ارتباطه بالفريق فى 30 يوليو المقبل بينما تستمر مسابقة الدوري الممتاز حتى 26 أغسطس المقبل .

وكانت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، قد أوصت مجلس إدارة النادى الاصفر بسرعة تمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش والذى ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى، حيث تألق الروج بشكل لافت ليساهم في عودة الدراويش للانتصارات ويقدم اللاعب موسمًا متميزًا بقميص برازيل العرب قبل أن يوقع اللاعب لبيراميدز.

ويعتلي فخر صدارة هدافي الإسماعيلي هذا الموسم برصيد 11 هدف، بعدما شارك فى 30 مباراة بالدوري ومباراة بكأس مصر، وتأمل الجماهير التونسية في استعادة لاعب الدراويش مستواه سريعًا، في ظل حاجة منتخب نسور قرطاچ لمجهوداته خلال الفترة القادمة التي تشهد تصفيات كأس العالم قطر 2022