شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك:قررنا عودة كل المعارين ..وكارتيرون لن يرحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس نادى الزمالك أن ناديه يستحق التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم عن جدارة ، وقال حسين لبيب فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"الزمالك أثبت عن جدارة أنه يستحق التتويج بالدوري واللاعبين شرفونا واحنا مش عالطول مظلومين ونرفض التشكيك فى الفار، والدوري لسه فى الملعب وعايزين نكسب الثلاث مباريات المقبلة ونفرح دلوقتى بحذر".

ويضيف حسين لبيب:"جئنا لإدارة الزمالك فى 23 مايو الماضى وخلال ثلاثة شهور لم نقل كلمة لم تتحقق على أرض الواقع وأعادنا الاستقرار والامان للاجهزة الفنية واللاعبين بمختلف اللعبات وليس الكرة فقط ، وزعنا الادوار بين اعضاء اللجنة ونظمنا العمل وقربنا من الاجهزة واللاعبين ولا نتدخل سوى للمصلحة العامة".

وأكمل حسين لبيب:" الكلام عن الصفقات والراحلين فى الزمالك عار من الصحة ، نمتلك ذخيرة من اللاعبين على أعلى مستوى وقررنا عودة كل المعارين واخطرنا انديتهم بعودتهم نهاية الموسم بشكل رسمى ، وقعدنا مع كارتيرون أكثر من مرة ولن نعلن تفاصيل الصفقات والراحلين إلا بعد نهاية الدوري".

ويضيف رئيس الزمالك:"كارتيرون عقده ممتد للموسم القادم ولم نناقش فكرة رحيله عن النادى ، وأشرف بن شرقى وعبد الله جمعة نرغب فى استمرارهم ونسعى لتجديد عقودهم وسوف نعلن كل التفاصيل بنهاية الموسم".

وتابع حسين لبيب:" تابعت مباراة دجلة فى الاستاد واعصابى كانت مشدودة للغاية ومروان حمدى سجل هدف مهم فى توقيت رائع ويظهر امكانياته"

وأكمل:" الفيفا لن يخصم نقاط من الزمالك لان قوانين الفيفا تنص على أن الخصم من النقاط هو أخر عقوبة فى جدول الاتحاد الدولى ، لدينا 12 قضية مع لاعبين ومدربين سابقين مع الفيفا ، انتهينا أمس من قضية مساعدى باتشيكو وقضية لاعب أخر ودفعنا الفلوس لتنتهى الازمة بشكل رسمى ، وشغالين لإنهاء باقى القضايا ولكن فى صمت دون ضجيج ، ونصر عزام ماشى كويس فى قضية شيمبونج وفي تفاوض مع اللاعب ومحاميه ووصلنا لمرحلة متقدمة".

ويضيف:" بلاش شائعات نفعل المستحيل لتوصيل الزمالك لبر الامان وقررنا صرف حوافز ومكافأت لتحفيز اللاعبين للفوز بالمباريات المتبقية بالدوري بجانب منحهم دفعات نفسية كبيرة بجانب الدعم المادى ، وعقب التتويج بالدوري سوف أتحدث فى كل الملفات مع جمهور الزمالك بإستثناء مايضر مصلحة القلعة البيضاء".

وتابع:" علاقتنا بالاهلى وكل الاندية الاخرى والهيئات الرياضية رائعة وحينما يحدث خلاف نناقشه باحترام يجبر كل الهيئات على احترامنا ، هدفنا اصلاح صورة الزمالك ، لان الزمالك هو أفضل قلعة رياضية فى مصر ويستحق أكثر من ذلك".

وتابع :" سوف تسلم اللجنة الحالية نادى الزمالك فى 25 نوفمبر المقبل ، ومن حقى الترشح فى انتخابات الزمالك المقبلة بحسب القانون".