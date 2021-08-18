شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض الجدول المضغوط بالكأس بعد أزمة اللعب كل 48 ساعة مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض الجهاز الفني للأهلي تحديد مواعيد مضغوطة للفترة المقبلة ، لمباريات كأس مصر بعد الانتهاء من معسكر المنتخب الوطني خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى السابع من سبتمبر المقبل، لاسيما من أجل انهاء الموسم الحالي من عمر الموسم الحالي مبكرا وبدء التحضير للموسم الجديد.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات سابقة أن الأهلي لن يقبل بوضع جدول مضغوط ولعب مباراة كل 48 ساعة كما حدث في الدوري، لاسيما أن الفريق الأحمر عانى من لعب 17 مباراة مضغوطة بمعدل 48 ساعة بين كل مباراة والثانية، بخلاف أنه لعب 9 مباريات متتاليين في بطولة الدوري خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضح عبد الحفيظ أنه فريقه تعرض لضغط شديد وكان علينا أن نلعب مباراة كل ٤٨ ‏ساعة. ولا أحد يتحمل مثل هذا الضغط والتعديلات المباغتة لا تحتمل، مشيرا إلأى أنه من الوارد أن تتفاجأ بتسكين مباراة الفريق في كأس مصر خلال التوقف الدولي. ‏لن نسمح بأن يكون هناك تعديلات تضر بالفريق ولن نقبل مثل هذا الضغط.‏

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي اليوم ،الأربعاء، الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد برج العرب في الجولة 32 لبطولة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفني ملفب مباراة طلائع الجيش التى أقيمت أمس بإستاد السويس في الجولة 31 للدوري

من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأفريقية، التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال أفريقيا 2021 / 2022.

وضمت قائمة الأهلى 33 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور أجايي وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب.