شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعيد الصفقات الجديدة هيبة الأهلى المحلية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفترة الماضية تباين مستوى بعض اللاعبين بشكل واضح، فرغم أنهم أصحاب إمكانيات فنية عالية إلا أن مستواهم غير ثابت، الأمر الذى كان له سبب بشكل أو بآخر فى عدم الفوز بعدة مباريات بصورة قد تكون سبباً فى ضياع بطولة الدورى لاسيما بعد التعادل مع الإسماعيلى ثم الطلائع وارتفاع فارق النقاط مع الزمالك المتصدر للبطولة لأربعة نقاط.

وحسم النادي الأهلي وبشكل شبه رسمي حتى الآن 3 صفقات محلية وأجنبية خلال ميركاتو الصيف الجاري بعد مفاوضات مكثفة مع عدة أندية باتت هى الامل لعودة هيبة فريق الكرة على الصعيد المحلى بالموسم الجديد لاسيما أن المارد الاحمر لايزال على عرش القارة الافريقية بعد التتويج بأخر بطولتين .

واقترب الأهلى حتى الآن من الإعلان عن صفقات ، كل من الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيميا التنزاني والجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي بجانب كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم.

ويلعب بيرسى تاو، 27 عامًا، في مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة، بيتسو موسيماني، في الفترة من 2013 إلى 2018

وانضم الجنوب أفريقىى إلى برايتون قبل 3 سنوات لكنه لم يشارك سوى في 23 مباراة وسجل 6 أهداف في حين أنه تمت إعارته 3 مرات إلى رويال يونيون، كلوب بروج وأندرلخت وجميعها في بلجيكا.

ويعد ميكيسوني لاعباً مهارياً يجيد اللعب فى مركزى الجناح بخلاف إجادته اللعب بكلتا قدميه والتحكم فى الكرة والمهارة فى المراوغة واختراق دفاعات المنافسين، بخلاف السرعات التى يشترطها موسيمانى فى لاعب الجناح الجديد، ويُجيد ميكيسونى اللعب فى العديد من المراكز داخل الملعب في الشق الهجومي تحديدا، خاصة مركزي الجناح الأيمن والأيسر، بالإضافة لصانع الألعاب، وهي الأمور التي أقنعت ادارة الأهلي بضرورة ضمه.

ميكيسوني هو لاعب أعسر يُجيد التسديد بقوة وهي الميزة التي سيضيفها صاحب الـ26 عاماً لهجوم الأهلي، كما يُجيد الاختراقات والمراوغة، وإرسال الكرات العرضية، ويهدد ميكيسوني مقعد طاهر محمد طاهر الأساسي في تشكيل الأهلي، حيث إن مركز الجناح الأيسر هو المفضل للاعب الموزمبيقي لكونه يُجيد اللعب بالقدم اليسرى.

وسيكون كريم فؤاد إحدى الصفقات المهمة للأهلي باعتباره صاحب قدرات فنية عالية نالت إعجاب وتقدير الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني .

ويُجيد كريم فؤاد اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر منها الظهير الأيمن وخط الوسط كما إنه قادر على اللعب في مركز الظهير الأيسر.

ويُمثل كريم فؤاد أحد أهم الأعمدة في المنتخب الأولمبي الفترة الحالية لذا يراه الأهلي واحداً من "كتيبة المستقبل" التى ينوي المارد الأحمر إتمامها لتكوين فريق قوي بمعدل أعمار جيدة.

ولم يحسم الأهلي حتى الآن أى صفقات أخرى، حيث يترقب مسئولو القلعة الحمراء انتهاء الموسم المحلى لتحديد حاجة الفريق لصفقات أخرى أم لا وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الأهلى سيكتفى بالصفقات الثلاثة مع عودة الثنائى المُعار أحمد عبد القادر حمدى من سموحة وعمار حمدى من الاتحاد السكندرى.