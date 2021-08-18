شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لأطفال محمد زيدان "ليام وزيدان" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق على اطلاع جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي على تفاصيل حياته وعلاقته مع أطفاله ليام وزيدان.

ونشر محمد زيدان عبر حسابة على انستجرام، صورا لأطفاله وهم يحتضنون بعضهم بعض وهم في حاله حب وعاطفة"، وعلق على الصور:" حب حقيقى".



محمد زيدان

يظل اسم محمد زيدان، مهاجم منتخب مصر ونادي بوروسيا دورتموند الألماني سابقا، واحدا من الأسماء اللامعة في سماء الساحرة المستديرة المصرية، بعدما استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة في البطولات التي لعب فيها، على الرغم من البداية الصعبة التي بدأ فيها في عدد من الأندية الأوروبية المغمورة، وحتى اختتم مسيرته الحقيقية بعدد من البطولات التي ساهمت في وضعه في مصاف النجوم ممن تحدثت عنهم الصحف العالمية.

محمد زيدان واطفاله

بدأ محمد زيدان، مسيرته الاحترافية فى الدنمارك، انضم لصفوف فريق بولد كلوب الذي يلعب فى دورى الدرجة الثانية عام 1999، قبل أن ينتقل إلى كوبنهاجن، ليحصل هناك على لقب أفضل لاعب مهاري بالدوري.



محمد زيدان واطفاله

وخاض محمد زيدان 51 مباراة مع فريق بولد كلوب بين 1999 و2003، سجل خلالها 12 هدفا، لكن الرحلة انتهت بسبب أزمة مالية كبيرة ضربت النادي، ليحط زيدان الرحال في فريق ميتلاند، الذي يعد واحدا من أشهر وأكبر الأندية في الدنمارك، مقابل 400 ألف يورو.

محمد زيدان واطفاله



محمد زيدان واطفاله



محمد زيدان واطفاله

كما انتقل محمد زيدان لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن، وماينز وهامبورج، وبوروسيا دورتموند، ونجح فى الحصول على بطولة البوندزليجا (الدوري الألماني) مع بوروسيا دورتموند في موسم 2010–2011، كما حصد كأس الدوري الألماني عام 2006.