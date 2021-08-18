شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اقتربت بطولة الدورى من الأنتهاء فى موسم كروى يعتبر هو الأطول فى تاريخ الكرة المصرية ، وتمكن نادى الزمالك من الحفاظ على صدارة جدول بطولة الدورى برصيد 73 نقطة ، بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف واتساع فارق النقاط بينه وبين النادى الأهلى إلى 4 نقاط بعد تعادل الفريق الأحمر بدون أهداف أمام طلائع الجيش ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، فى المبارايات التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

ويتبقى لنادى الزمالك 3 مباريات فى بطولة الدورى في الجولة الـ32، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 20 أغسطس الجارى باستاد السويس الجديد، في تمام التاسعة مساءً ، وفى الجولة الـ33 يواجه الإنتاج الحربي يوم 24 أغسطس الجارى فى تمام الساعة 9 مساءاً، ويختتم الزمالك مبارياته بالجولة الـ34 عندما يواجه البنك الأهلى يوم 27 أغسطس باستاد بتروسبورت فى تمام الساعة 9 مساءاً.