شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. ميتشو يتراجع عن معاقبة ثنائى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

بطل واقعة اليوم هو الصربى ميتشو، المدير الفنى للأبيض الأسبق، الذى كان يمتاز بشخصية قوية رغم رفضه الدائم لتوقيع عقوبات على اللاعبين فى حالة صدور أخطاء.

ميتشو الذى كانت بدايته مُختلفة تمامًا عن نهايته، حيث بدأ مع الزمالك بمستوى ونتائج مميزة، ونجح بالتتويج ببطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت يوم 9 سبتمبر 2019 بنهائى بطولة كأس مصر، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، ليتوج الأبيض بلقب البطولة، ثم استكمل طريقه بقوة فى دورى أبطال أفريقيا، حيث كانت أولى مبارياته مع الفريق فى البطولة الإفريقية فوزًا عريضًا على حساب ديكادها الصومالى بسداسية دون رد، فى دور الـ64 من البطولة.

عقب رحيل ميتشو عن قيادة الزمالك، خرج عصام مرعى المدرب العام السابق للزمالك فى الجهاز الفنى للصربى ميتشو، ليكشف المشكلة الأبرز فى شخصية ميتشو خاصة فى تعامله مع اللاعبين، قائلاً: "مشكلته إنه كان يملك الشخصية لكن كان يتراجع، فمثلاً فى أحد المرات كان يتحدث مع اللاعبين فى التدريب، وفى نفس الوقت كان اثنين من اللاعبين يمزحان سويًا"، متابعًا: "فى هذه اللحظة يفترض ألا تلتفت للأمر لكى لا يحدث صدام، وإن حدث صداما فيجب أن تستمر على رأيك، لكن ما حدث أن ميتشو عنف اللاعب، فرد عليه اللاعب وقال له نعم أنا أفعل كذا كذا.. هنا تراجع ميتشو وقال طب أوك خلاص ماشى، وهنا شعرت بالضيق من الموقف لكننى صمت لكى لا أتسبب فى مشكلة وبعد التدريب ذهبت للاعب وتحدثت معها لألفت انتباهه لأن تلك الأمور الصغيرة مع الوقت تكبر".

وأشار: "مشكلة ميتشو أيضًا أنه كان يغير كثيرًا فى التشكيل أمام إنبى مثلاً قرر اللعب بمهاجين اثنين وتحدثت معه أننا بذلك نخسر لاعب فى وسط الملعب، لكنه لم يستمع.. والنتيجة خسارتنا للقاء وأمام مازيمبى بعدها".