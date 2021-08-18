شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مصر المقاصة والبنك الأهلى بالجبل الأخضر فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مصر المقاصة نظيره البنك الأهلى في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً

2_يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل 32 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

3_يدخل مصر المقاصة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع أسوان بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة مصر المقاصة والبنك الاهلى مكون من :" أمين عمر ويعاونه محمد فاروق و محمد صلاح عبد الفتاح و محمد السيد سليمان و محمد سلامة حكم فيديو و صبري إبراهيم مساعد حكم فيديو.

5_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين المقاصة والبنك الاهلى بفوز الفريق الفيومى بهدف دون رد سجله شيمس بيكيلى بالجولة 14 للمسابقة على ستاد المقاولون العرب.