شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستقر على عدم تمديد إعارة محمد طلعت وعودته لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى على عدم تمديد اعارة مهاجمه محمد طلعت المعار من سموحة لنهاية الموسم الحالى، بسبب عدم تقديم اللاعب لأى إضافة لخط هجوم الفريق الذى عانى من العقم التهديفى فى مباريات كثيرة لولا تألق مصطفى البدرى الذى سجل 7 أهداف خلال آخر 6 مباريات فقط مع الإنتاج، حيث سجل في كل من "المصرى، الجونة، بيراميدز "هدفين"، الأهلى، أسوان، ومصر المقاصة".

يستضيف غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 55 هدفا.

وقرر اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى بالاتفاق مع أحمد كشرى على رفع مكافأة الفوز للاعبين فى المواجهات الأربع الأخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على التمسك بالأمل الاخير للنجاة من الهبوط ، ويتبقى للإنتاج الحربى 4 مباريات أمام غزل المحلة ثم الاتحاد السكندرى ثم الزمالك وأخيراً وادى دجلة.