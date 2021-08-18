شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يحتفل مع جمهور الزمالك عقب الفوز علي دجلة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحسين لبيب رئيس نادي الزمالك اثناء احتفاله مع جماهير النادي التي كانت حاضرة مباراة وادي دجلة امس والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف في استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدوري.

وظهر حسين لبيب في احتفاله مع جماهير الزمالك وهم يرددون : اهم اهم اهم .. ابطال الدوري اهم .. في إشارة الي اقتراب حسم الزمالك للقب الدوري هذا الموسم خاصة بعدما تعادل الأهلي امس امام طلائع الجيش واتسع الفارق بين الفريقين الي 4 نقاط قبل انتهاء مسابقة الدوري رسميا بـ 3 مباريات.

من ناحية أخرى أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملف التعاقدات الجديدة الخاصة بالموسم المقبل أو اللاعبين الراحلين لم يتم حسمه حتى الآن، في ظل ضغط المباريات.

وقال لبيب خلال تصريحات تليفزيونية إنه سوف يتم عقد جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي ووكيله كريم البلق، عقب نهاية مشوار الفريق في بطولة الدوري العام، حتى لا يتشتت اللاعب بأمور خارج إطار كرة القدم، وكذلك جميع اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة التي سيحددها الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

واختتم لبيب: "لم أحدد موقفي بخوض الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك من عدمها، الحديث عن هذا الأمر سابق لآوانه".