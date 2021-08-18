شكرا لقرائتكم خبر عن أوستين أوموتو يقترب من الدورى السعودى بعد استبعاده من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول فى النادى المصرى البورسعيدى أن النيجيرى أوستين أوموتو تلقى عرضا جادا من الدورى السعودى فى الفترة الأخيرة، موضحا أن النادى بصدد مناقشة العرض والتوصل لاتفاق بشأن رحيل اللاعب.

وأوضح المصدر أن رؤية على ماهر الفنية هى سبب استبعاد أوموتو من القامة الأفريقية للفريق وتسويق اللاعب فى الميركاتو الصيفى المقبل استعدادا للرحيل النهائى عن الفريق البورسعيدى.

وأضاف: "أوموتو دخل فى صدام أكثر من مرة مع الجهاز الفنى ووضع على قامة الراحلين قبل أسابيع، وتم استبعاده من القامة الأفريقية للفريق بعدما توصل النادى لاتفاق مبدئى مع على ماهر للتجديد مع الفريق الموسم المقبل".

ورغم التكتم الكبير من النادي المصري على القائمة الأفريقية المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل، إلا أن ”الخليج 365” نجح في الحصول على القائمة بالأسماء، وكانت أبرز مفاجآتها استبعاد عدد من نجوم الفريق، وعلى رأسهم كريم العراقي وعمر كمال عبد الواحد وأوستن أوموتو وأحمد جمعة.

وضمت قائمة الفريق الأفريقية 26 لاعبا هم: "حراسة المرمى أحمد مسعود – أحمد دعدور – عصام ثروت – محمد شحاته، خط الدفاع: علاء عطا – محمد صالح – حجاج عويس –أحمد شديد قناوى – إسلام صلاح –أحمد شوشة – معاذ أنور، وخط الوسط: فريد شوقى – عمرو موسى – أحمد رفعت – عبده زين – إسلام أبو سليمة – مصطفى سلطان – إيزى إيميكا – إسلام عطية – محمد عنتر – حسن على – سعيدو صنبورى – إبراهيم سعيد – على حمدى، وخط الهجوم: جريندو عبد اللطيف – زياد فرج".

واستبعد المصري من القائمة الأفريقية سعيد سيمبورى بعد الاتفاق بين اللاعب والنادي على رحيله بنهاية الموسم الجاري لأحد الأندية المحلية والأقرب سيراميكا، مقابل التنازل عن مستحقاته.