"هناك مكالمات".. وكيل لاعبين يكشف كواليس مفاوضات عبد الله السعيد مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حازم الحديدي وكيل أعمال اللاعبين، عن وجود مفاوضات "غير رسمية" من جانب نادي الزمالك للتعاقد مع عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الحديدي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأربعاء، :"هناك مكالمات ومفاوضات غير رسمية من جانب الزمالك للتعاقد مع عبد الله السعيد".

وأضاف :"عبد الله لديه عقد مع بيراميدز، وهو الآن في أجازة، وأعرف عبد الله جيدًا أنه لن يتخذ أي قرار في التوقيت الحالي بسبب حصوله على راحة".

وتابع :"عبد الله يتعامل بمبدأ اللاعب المحترف من خلال احترامه للتعاقد وهذا حدث مع الأهلي عندما اقترب عقده من النهاية كان يتفاوض مع نادي آخر".

وأنهى :"اعتقادي الشخصي أن عبد الله السعيد مستمر مع بيراميدز لأنه يحترم تعاقده".

وكان عبد الله السعيد انتقل إلى صفوف بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018 قادمًا من رحلة احترافية قصيرة من فريق أهلي جدة السعودي.